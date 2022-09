”Dammi l’incasso o ti taglio la gola” | rapina a mano armata in un minimaket

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 settembre 2022) Roma. Era entrato all’improvviso dentro il piccolo alimentari, armato di coltello. Ha iniziato a urlare e ad intimorire il dipendente all’interno, agitando l’arma in aria. Poi le minacce di morte se non avesse consegnato il denaro.a Roma Unaveloce che ha gettato nello sconforto più totale il dipendente di unche era stato costretto a rinunciare all’intero incasso delle vendite, dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro. Ma, ora, il malfattore è assicurato alla giustizia perché le indagini sono riuscite a risalire alla sua persona. Nelle ultime ore, i carabinieri della Stazione di Roma Casalbertone hanno arrestato un 40enne ro, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari – ...