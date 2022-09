Da amante a regina consorte: la parabola di Camilla Rosemary Shand, l’unico amore di Re Carlo III (Di venerdì 9 settembre 2022) Da amante reale a regina (consorte). E’ la parabola di Camilla Rosemary Shand, poi Camilla Parker Bowles, ora Camilla la regina consorte di Re Carlo III. Con la morte della regina Elisabetta II, la sovrana più longeva d’Inghilterra – con oltre 70 anni di regno -, che si è spenta nel Castello di Balmoral, in Scozia, all’età di 96 anni l’8 settembre, cambiano ovviamente gli equilibri della famiglia Reale inglese. Camilla Rosemary Shand, poi Camilla Parker Bowles, ora Camilla la regina consortePer volere della stessa Queen Elisabeth, la moglie del ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 9 settembre 2022) Dareale a). E’ ladi, poiParker Bowles, oraladi ReIII. Con la morte dellaElisabetta II, la sovrana più longeva d’Inghilterra – con oltre 70 anni di regno -, che si è spenta nel Castello di Balmoral, in Scozia, all’età di 96 anni l’8 settembre, cambiano ovviamente gli equilibri della famiglia Reale inglese., poiParker Bowles, oralaPer volere della stessa Queen Elisabeth, la moglie del ...

