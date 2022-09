Convocati Spezia, le scelte di Gotti per il Napoli: fuori in cinque (Di venerdì 9 settembre 2022) Convocati Spezia, le scelte di mister Gotti in vista del match contro il Napoli di domani: cinque gli infortunati Lo Spezia dovrà fare a meno di Verde, Maldini, Ekdal, Ferrer e Amian, non Convocati per il match contro il Napoli. Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski. Difensori: Holm, Ampadu, Sala, Reca, Kiwior, Hristov, Caldara, Sher, Nikolaou. Centrocampisti: Bourabia, Beck, Bastoni, Kovalenko, Agudelo. Attaccanti: Gyasi, Nzola, Strelec, Sanca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022), ledi misterin vista del match contro ildi domani:gli infortunati Lodovrà fare a meno di Verde, Maldini, Ekdal, Ferrer e Amian, nonper il match contro il. Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski. Difensori: Holm, Ampadu, Sala, Reca, Kiwior, Hristov, Caldara, Sher, Nikolaou. Centrocampisti: Bourabia, Beck, Bastoni, Kovalenko, Agudelo. Attaccanti: Gyasi, Nzola, Strelec, Sanca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

