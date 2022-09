Chiara Ferragni, fa un passo falso e scoppia la bufera | Gli attacchi contro l’influencer sono stati spietati (Di venerdì 9 settembre 2022) Chiara Ferragni diventa facilmente vittima di attacchi il più delle volte ingiustificati, ma quest’ultimo era davvero necessario? l’influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni (foto ANSA) La scorsa settimana l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni si trovava in Svizzera per impegni lavorativi. In una splendida giornata soleggiata, insieme al gruppo di amici che l’accompagnava, si è concessa un momento di pausa andando a fare un aperitivo. Peccato che la meta dell’aperitivo è un ghiacciaio sulle Alpi Svizzere, delicatissimo patrimonio naturale. Aperitivo ad alta quota l’influencer, designer e imprenditrice Chiara Ferragni si è ritrovata sommersa da una valanga di critiche, con ... Leggi su topicnews (Di venerdì 9 settembre 2022)diventa facilmente vittima diil più delle volte ingiustificati, ma quest’ultimo era davvero necessario?ed imprenditrice(foto ANSA) La scorsa settimana l’imprenditrice digitalesi trovava in Svizzera per impegni lavorativi. In una splendida giornata soleggiata, insieme al gruppo di amici che l’accompagnava, si è concessa un momento di pausa andando a fare un aperitivo. Peccato che la meta dell’aperitivo è un ghiacciaio sulle Alpi Svizzere, delicatissimo patrimonio naturale. Aperitivo ad alta quota, designer e imprenditricesi è ritrovata sommersa da una valanga di critiche, con ...

FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - fanpage : Un comportamento, quello della #Ferragni, che sta scatenando non poche polemiche - infoitcultura : Chiara Ferragni con la Birkin per il primo giorno di scuola di Leone - hortomvso : bellissimo stupendo lo prenderei se solo al posto di Chiara Ferragni ci fosse scritto il mio nome - infoitinterno : Chiara Ferragni, polemiche per le foto sul ghiacciaio -