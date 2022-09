“C’è una grande sorpresa”. Domenica In torna col botto, l’annuncio di Mara Venier è bello forte (Di venerdì 9 settembre 2022) Presentata ufficialmente la nuova edizione di Domenica In, stamani la conferenza stampa durante la quale Mara Venier ha risposto a molte domande lasciandosi andare, poi, ad alcune considerazioni. Nel rispondere alla prima ha spiegato di essere preoccupata per questa nuova avventura, ma serena perchè “quello che ho fatto, ho fatto, l’ho dimostrato e posso osare di più, non devo rincorrere sempre gli ascolti”. Poi ricorda la sua prima Domenica In: doveva condurre all’inizio solo il gioco del tabellone e poi De Andrè le affidò la conduzione e non andò bene. “Ma ci intignammo, non volevamo che ci chiudessero, chiedevamo di arrivare almeno a Natale”. Prosegue: “L’Italia è cambiata e quel tipo di programma non funzionerebbe più. Oggi io vado in onda e stravolgo quotidianamente il programma, vedo se una ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Presentata ufficialmente la nuova edizione diIn, stamani la conferenza stampa durante la qualeha risposto a molte domande lasciandosi andare, poi, ad alcune considerazioni. Nel rispondere alla prima ha spiegato di essere preoccupata per questa nuova avventura, ma serena perchè “quello che ho fatto, ho fatto, l’ho dimostrato e posso osare di più, non devo rincorrere sempre gli ascolti”. Poi ricorda la sua primaIn: doveva condurre all’inizio solo il gioco del tane e poi De Andrè le affidò la conduzione e non andò bene. “Ma ci intignammo, non volevamo che ci chiudessero, chiedevamo di arrivare almeno a Natale”. Prosegue: “L’Italia è cambiata e quel tipo di programma non funzionerebbe più. Oggi io vado in onda e stravolgo quotidianamente il programma, vedo se una ...

