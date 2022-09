Calcio: Serie A. Khvicha Kvaratskhelia miglior giocatore di agosto (Di venerdì 9 settembre 2022) L'ala georgiana riceverà il premio nel pre - partita di Napoli - Spezia MILANO - Il premio EA SPORTS Player Of The Month di agosto è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. La ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) L'ala georgiana riceverà il premio nel pre - partita di Napoli - Spezia MILANO - Il premio EA SPORTS Player Of The Month diè stato assegnato al calciatore del Napoli. La ...

