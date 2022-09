Brad Pitt conquista la Mostra del cinema di Venezia 2022: il re è lui (Di venerdì 9 settembre 2022) Ne hanno da fare di strada gli imberbi idoli delle ragazzine per arrivare a tanta perfezione. Che ha un nome e un cognome: Brad Pitt. No, non nel senso che si pensa (anche se…). Ma per come si affronta e si conquista un red carpet. Anche quando non si è l’ospite d’onore. Guardate e imparate: ieri sera, su quello del fillm Blonde, di cui è produttore, Brad Pitt è salito in cattedra e ha dato una lezione. Una vera e propria masterclass. conquistando pubblico, critica. E persino l’attrice protagonista (in tutti i sensi), Ana de Armas. Brad Pitt è stato il mattatore del red carpet di Blonde al Festival di Venezia 2022. La star doveva essere Ana de Armas, protagonista del film, ma il produttore le ha rubato la scena. Non ... Leggi su amica (Di venerdì 9 settembre 2022) Ne hanno da fare di strada gli imberbi idoli delle ragazzine per arrivare a tanta perfezione. Che ha un nome e un cognome:. No, non nel senso che si pensa (anche se…). Ma per come si affronta e siun red carpet. Anche quando non si è l’ospite d’onore. Guardate e imparate: ieri sera, su quello del fillm Blonde, di cui è produttore,è salito in cattedra e ha dato una lezione. Una vera e propria masterclass.ndo pubblico, critica. E persino l’attrice protagonista (in tutti i sensi), Ana de Armas.è stato il mattatore del red carpet di Blonde al Festival di. La star doveva essere Ana de Armas, protagonista del film, ma il produttore le ha rubato la scena. Non ...

