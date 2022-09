Biasin: Zhang ha dato mandato alla Goldman Sachs per la cessione dell’Inter, la richiesta è 1,2 miliardi (Di venerdì 9 settembre 2022) Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, lancia un’indiscrezione sull’Inter. Su Twitter, Biasin ha scritto che il proprietario del club nerazzurro, Zhang, ha dato mandato alla banca d’affari statunitense Goldman Sachs per trovare possibili acquirenti per l’Inter, intenzionato a cederla. La richiesta economica di base è di 1,2 miliardi di euro. Il processo di intermediazione è stato avviato. La famiglia #Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’#Inter. richiesta 1,2 miliardi. Questo non significa che i compratori arriveranno “domani”, ma è vero che il processo è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Il giornalista di Libero, Fabrizio, lancia un’indiscrezione sull’Inter. Su Twitter,ha scritto che il proprietario del club nerazzurro,, hamanbanca d’affari statunitenseper trovare possibili acquirenti per l’Inter, intenzionato a cederla. Laeconomica di base è di 1,2di euro. Il processo di intermediazione è stato avviato. La famiglia #hamanper ladell’#Inter.1,2. Questo non significa che i compratori arriveranno “domani”, ma è vero che il processo è ...

elliott_il : State commentando Biasin che fa il megafono di Marotta. Zhang vuole vendere l'Inter da 2 anni (l'offerta di BC mica… - calciomercatoit : ??#Inter - Mandato di #Suning a #GoldmanSachs per cercare nuovi compratori: 'Richiesta da 1,2 miliardi di euro' - Matthewxbigrom : RT @NonConoscoVG: Fabrizio Biasin: 'La famiglia #Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’#Inter. Richiesta 1,2 miliardi.… - mpela61 : Nonostante le delusioni di questo inizio di stagione ecco un possibile barlume di speranza..#zhangvattene a far dan… - SevenValaw : RT @NonConoscoVG: Fabrizio Biasin: 'La famiglia #Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’#Inter. Richiesta 1,2 miliardi.… -