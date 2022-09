Atalanta | il tridente offensivo perfetto secondo i tifosi nerazzurri

(Di venerdì 9 settembre 2022) Idell’su quello che dovrebbe essere l’attacco nerazzurro definitivo tra soluzioni appetibili e giocatori di talento L’attacco dell’può vantare di avere non solo giocatori talentuosi, ma anche di presentare più soluzioni offensive. Nelle prime cinque giornate Gasperini ha utilizzato scacchiere diverse, riscontrando dei risultati ottimali e capaci di rompere gli indugi al momento giusto. Quale sarebbe però ilideale per la Dea? Ecco le loro opinioni. Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 380 utenti, i risultati sono assai evidenti: un 40% vorrebbe Ederson-Lookman-Zapata; il 29% uno scacchiere con Lookman-Hojlund-Zapata; il 17% Koopmeiners dietro le punte Lookman e Zapata; ...

numero-diez.com

... possibili inserimenti in mediana Contro un'in forma e impegnata in casa, la Cremonese ...muscolare In porta dovremmo ancora vedere Perin con Szczesny sulla via del rientrocon ...... a pari merito con il Milan e a due lunghezze dalla capolista, a quota 11 punti, con un ...offensivo formato da Politano, Kvaratskhelia e Osihmen. QUI SPEZIA - Gotti dovrà ancora fare ... Atalanta-Torino probabili formazioni: dubbi sul tridente del Gasp I tifosi dell’Atalanta su quello che dovrebbe essere l’attacco nerazzurro definitivo tra soluzioni appetibili e giocatori di talento L’attacco dell’Atalanta può vantare di avere non solo giocatori tal ...Di seguito le ultime su Torino-Lecce raccolte dagli inviati di TMW: Torino-Lecce - Lunedì 5 settembre, ore 20.45, stadio Grande Torino Arbitra.