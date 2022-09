A che ora partono i preordini iPhone 14 oggi 9 settembre e tutti i prezzi (Di venerdì 9 settembre 2022) oggi 9 settembre è il grande giorno del via ai preordini degli iPhone 14. Il lancio dei nuovi melafonini è avvenuto solo mercoledì 7 settembre, eppure chi vorrà assicurarsi già la sua unità di dispositivo Apple potrà farlo in questo venerdì, direttamente sul sito Apple ad un orario già fissato e noto. L’appuntamento odierno Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, è giusto precisare che i preordini degli iPhone 15 partiranno solo nel primo pomeriggio di oggi, non prima. In particolar modo, saranno le ore 14 quando sul sito Apple sarà possibile iniziare a selezionare il proprio modello preferito, con specifica memoria e colore per poi metterlo in carrello e procedere al pagamento. Considerati i preordini odierni, quando si ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 settembre 2022)è il grande giorno del via aidegli14. Il lancio dei nuovi melafonini è avvenuto solo mercoledì 7, eppure chi vorrà assicurarsi già la sua unità di dispositivo Apple potrà farlo in questo venerdì, direttamente sul sito Apple ad un orario già fissato e noto. L’appuntamento odierno Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, è giusto precisare che idegli15 partiranno solo nel primo pomeriggio di, non prima. In particolar modo, saranno le ore 14 quando sul sito Apple sarà possibile iniziare a selezionare il proprio modello preferito, con specifica memoria e colore per poi metterlo in carrello e procedere al pagamento. Considerati iodierni, quando si ...

