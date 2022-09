Ultime Notizie – Us Open 2022, Sinner spreca un match point e perde ai quarti di finale (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 21enne altoatesino, numero 13 del mondo e 11 del seeding, cede in 5 set al 19enne spagnolo Carlos Alcaraz Jannik Sinner spreca un match point nel decimo gioco del 4° set ed esce di scena ai quarti di finale dello Us Open 2022, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 21enne altoatesino, numero 13 del mondo e 11 del seeding, cede in 5 set al 19enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 4 del ranking Atp e terza testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-7 (7-9), 6-7 (0-7), 7-5, 6-3 dopo 4 ore e 14 minuti. Alcaraz affronterà in semifinale il 24enne statunitense Frances Tiafoe, numero 26 del mondo e 22 del tabellone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 21enne altoatesino, numero 13 del mondo e 11 del seeding, cede in 5 set al 19enne spagnolo Carlos Alcaraz Jannikunnel decimo gioco del 4° set ed esce di scena aididello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 21enne altoatesino, numero 13 del mondo e 11 del seeding, cede in 5 set al 19enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 4 del ranking Atp e terza testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-7 (7-9), 6-7 (0-7), 7-5, 6-3 dopo 4 ore e 14 minuti. Alcaraz affronterà in semiil 24enne statunitense Frances Tiafoe, numero 26 del mondo e 22 del tabellone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

