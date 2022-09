“Tornano in tre”. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, solo belle notizie: la voce boom dopo le nozze (Di giovedì 8 settembre 2022) Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati e hanno reso tutti i fan molto felici. La cerimonia si è svolta lo scorso 27 agosto a Venezia, ma ora potrebbe accadere qualcosa di ancora più importante. Le indiscrezioni sono molto forti, anche se mancano conferme ufficiali, ma sta di fatto che potrebbero arrivare maggiori informazioni nel prossimo futuro. L’evento del matrimonio è ancora sotto gli occhi di tutti, ma un altro avvenimento ancora più intrigante potrebbe seriamente rubare del tutto la scena. Per Federica Pellegrini e Matteo Giunta potrebbe essere arrivata l’ora di un’altra svolta. Intanto, parlando dei fiori d’arancio, a curare l’evento che ha visto protagonisti 160 invitati tra cui diversi vip è stato Enzo Miccio. Il costo? Stando ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 settembre 2022)si sono sposati e hanno reso tutti i fan molto felici. La cerimonia si è svolta lo scorso 27 agosto a Venezia, ma ora potrebbe accadere qualcosa di ancora più importante. Le indiscrezioni sono molto forti, anche se mancano conferme ufficiali, ma sta di fatto che potrebbero arrivare maggiori informazioni nel prossimo futuro. L’evento del matrimonio è ancora sotto gli occhi di tutti, ma un altro avvenimento ancora più intrigante potrebbe seriamente rubare del tutto la scena. Perpotrebbe essere arrivata l’ora di un’altra svolta. Intanto, parlando dei fiori d’arancio, a curare l’evento che ha visto protagonisti 160 invitati tra cui diversi vip è stato Enzo Miccio. Il costo? Stando ...

gioacchinobpb12 : RT @GDS_it: Tre presunti boss di Borgetto, nel Palermitano, tornano in libertà, scarcerati dopo 6 anni di detenzione per decorrenza dei ter… - GDS_it : Tre presunti boss di Borgetto, nel Palermitano, tornano in libertà, scarcerati dopo 6 anni di detenzione per decorr… - afrontiercity : RT @fond_treccani: A #settembre tornano i Dialoghi di Trani! Dal 20 al 25 settembre si svolgerà la XXI edizione del festival, dedicata alla… - sportli26181512 : Napoli-Liverpool, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari: Gli azzurri tornano dopo due an… - EndCent : I @jethrotull tornano nei teatri di #Roma, #Bologna e #Milano a febbraio 2023 -