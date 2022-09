Sophie Codegoni | proposta di matrimonio a Venezia

ABZTL777 : @Monica67686652 Era di una euforia senza senso addirittura ha pure bevuto vino(anche se astemia detto da lei)cantav… - infoitcultura : Alessandro Basciano e Sophie Codegoni scatenano il duro commento di un noto attore (fidanzato con un’ex corteggiatr… - 81rosanna : @giuliasart84 @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Questo video è magia ????lui quasi x piangere ?? - consorte1monia : @Basciagoni21 @Sophie_codegoni Conoscendola arriveranno un gg prima del matrimonio??. La amiamo cmq ?? però. - zazoomblog : Sophie Codegoni proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia 79 - #Sophie #Codegoni #proposta -

Nel corso dell'ottava giornata della 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia , Alessandro Basciano ha chiesto adi sposarlo . L'ex corteggiatore, tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip , sfilando accanto alla sua ex compagna d'avventura, si è inocchiato davanti alle ...e Alessandro Basciano sono stati molti criticati per la loro proposta di matrimonio (con tanto di anello di fidanzamento), sul red carpet di Venezia 79. Tra questi, anche un commento ...Dopo quello che è successo ieri sul red carpet di Venezia, l'attore Alessio Vassallo spara a zero contro Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ...Clamoroso colpo di scena alla Mostra del Cinema di Venezia. Alessandro Basciano ha chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo durante la sfilata sul red carpet. L’ex gieffino si è inginocchiato all’improvv ...