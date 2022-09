Sharon Cittone | «Nel food non basta più essere sostenibili Dobbiamo cambiare il sistema»

(Di giovedì 8 settembre 2022) Non ha mezze misure, ideatrice e organizzatrice del summit Edible Planet Ventures, che dal 16 al 19 settembre in Umbria metterà a confronto 150 professionisti nel settore per innovare ildel cibo, dall'agricoltura alla distribuzione, dallo spreco alle nuove tecnologie

LifeGate

Si tratta di un incontro a livello mondiale in tema di cibo ideato da, founder & ceo di Edible Planet Ventures, la piattaforma olistica nella quale gli stakeholder della catena ...... da venerdì 16 a lunedì 19 settembre , tratterà The Edible Planet Summit, un incontro a livello mondiale in tema di cibo ideato da, founder & ceo di Edible Planet Ventures, la ... The Edible Planet Summit: in Umbria, il primo summit mondiale dedicato al cibo Dal 16 al 19 settembre 2022 l’Umbria sarà il centro della Food Innovation. A Todi e a Perugia si svolgerà The Edible Planet Summit ...