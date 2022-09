Riscatto gratuito della laurea e internet gratis per tutti: le promesse di Conte (M5S) ai giovani (Di giovedì 8 settembre 2022) "I giovani hanno già dato. Nessuno restituirà loro tutto quel di DAD e le occasioni di socialità mancate durante la pandemia. Il Governo è in ritardo nel fronteggiare la crisi energetica, e il Movimento 5 Stelle non permetterà che la politica scarichi sui giovani il costo di questo ritardo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) "Ihanno già dato. Nessuno restituirà loro tutto quel di DAD e le occasioni di socialità mancate durante la pandemia. Il Governo è in ritardo nel fronteggiare la crisi energetica, e il Movimento 5 Stelle non permetterà che la politica scarichi suiil costo di questo ritardo". L'articolo .

Mov5Stelle : ??RISCATTO GRATUITO DELLA LAUREA Per rendere effettivo il diritto allo studio è necessario rendere gratuito il risc… - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieA | @OfficialASRoma, Justin #Kluivert si trasferisce al #Valencia in prestito gratuito c… - DavidPuente : In che modo il @Mov5Stelle intende finanziare il riscatto gratuito della laurea? Nel programma non lo spiega Artic… - orizzontescuola : Riscatto gratuito della laurea e internet gratis per tutti: le promesse di Conte (M5S) ai giovani - aperegina61 : @repubblica Riscatto gratuito della laurea è nel programma del M5S e per i diciottenni Conte è intervenuto a scuola… -