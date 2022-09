Regina Elisabetta sta male, lo speaker della Camera dei Comuni: “Sua Maestà è nelle nostre preghiere” (Di giovedì 8 settembre 2022) “So di parlare a nome di tutta la casa. Quando ho detto che inviamo i nostri migliori auguri a Sua Maestà la Regina e che lei e la famiglia reale sono nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere in questo momento”, le parole dello speaker della Camera dei Comuni della Gran Bretagna, Lindsay Hoyle, sullo stato di salute della Regina Elisabetta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) “So di parlare a nome di tutta la casa. Quando ho detto che inviamo i nostri migliori auguri a Sualae che lei e la famiglia reale sono nei nostri pensieri ein questo momento”, le parole dellodeiGran Bretagna, Lindsay Hoyle, sullo stato di salute. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

