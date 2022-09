Regina Elisabetta, l’amore per i suoi corgi: durante il suo regno ne ha accuditi più di 30 (Di giovedì 8 settembre 2022) Un amore viscerale. durante il suo lunghissimo regno, Elisabetta II ha nutrito e accudito più di 30 corgi. Il primo, Susan, lo ha ricevuto appena 18enne. Nel tempo, i cani sono diventati un segno distintivo della sovrana e, seguendola per Buckingham Palace e nei suoi viaggi, le hanno sempre tenuto compagnia: veri e fedeli ‘amici a quattro zampe’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Un amore viscerale.il suo lunghissimoII ha nutrito e accudito più di 30. Il primo, Susan, lo ha ricevuto appena 18enne. Nel tempo, i cani sono diventati un segno distintivo della sovrana e, seguendola per Buckingham Palace e neiviaggi, le hanno sempre tenuto compagnia: veri e fedeli ‘amici a quattro zampe’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

