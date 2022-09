Qual è il record di vittorie consecutive della Juventus? Il numero è da sogno (Di giovedì 8 settembre 2022) La Juventus è la squadra primaria in Italia, per questo motivo ha saputo realizzare una striscia di vittorie consecutive davvero favolosa. Sono tantissimi i record che è riuscita a stabilire la Juventus nel corso della propria favolosa e grandiosa storia calcistica, con i bianconeri che hanno provato in tutti i modi a ottenere anche il primato assoluto per quanto riguarda le vittorie consecutive, ma è sfumato proprio all’ultimo. LaPresseÈ assolutamente inutile e superfluo sottolineare sempre di più come la Juventus sia la squadra non soltanto più vincente della storia del calcio italiano, ma chiaramente quella che ha potuto realizzare i maggiori record. Dal maggior numero delle ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 8 settembre 2022) Laè la squadra primaria in Italia, per questo motivo ha saputo realizzare una striscia didavvero favolosa. Sono tantissimi iche è riuscita a stabilire lanel corsopropria favolosa e grandiosa storia calcistica, con i bianconeri che hanno provato in tutti i modi a ottenere anche il primato assoluto per quanto riguarda le, ma è sfumato proprio all’ultimo. LaPresseÈ assolutamente inutile e superfluo sottolineare sempre di più come lasia la squadra non soltanto più vincentestoria del calcio italiano, ma chiaramente quella che ha potuto realizzare i maggiori. Dal maggiordelle ...

