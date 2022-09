Perso aereo di linea Milano-Palermo, intervengono i caccia (Di giovedì 8 settembre 2022) Si era pensato subito al peggio. Fortunatamente tutto è finito bene, e non ci sono stati incidenti. Ma la preoccupazione per quanto riguarda il volo del tratto Milano-Palermo è stata tanta. È successo tutto ieri pomeriggio, mercoledì 7 Settembre. All’improvviso un Airbus 319 partito da Malpensa e diretto in Sicilia ha Perso improvvisamente contatti radio con gli enti nazionali del traffico civile. A quel punto è stato richiesto l’intervento di due caccia per perlustrare l’area di volo. I due Eurofighter provenivano dalla base aerea di Trapani Birgi, sede del 37° Stormo caccia. Ad aver emesso l’ordine di perlustrazione (detto anche in gergo tecnico scramble) è stato il Caoc (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente Nato responsabile dell’area. Insieme ad esso, è stata necessaria ... Leggi su zon (Di giovedì 8 settembre 2022) Si era pensato subito al peggio. Fortunatamente tutto è finito bene, e non ci sono stati incidenti. Ma la preoccupazione per quanto riguarda il volo del trattoè stata tanta. È successo tutto ieri pomeriggio, mercoledì 7 Settembre. All’improvviso un Airbus 319 partito da Malpensa e diretto in Sicilia haimprovvisamente contatti radio con gli enti nazionali del traffico civile. A quel punto è stato richiesto l’intervento di dueper perlustrare l’area di volo. I due Eurofighter provenivano dalla base aerea di Trapani Birgi, sede del 37° Stormo. Ad aver emesso l’ordine di perlustrazione (detto anche in gergo tecnico scramble) è stato il Caoc (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente Nato responsabile dell’area. Insieme ad esso, è stata necessaria ...

ItalianAirForce : Oggi decollo su #Scramble per due Eurofighter del #37Stormo dalla base aerea di Trapani. I due caccia hanno raggiun… - g_g1234321 : @ChristianBisti @freedomnopass Credo che invece Lei sia mentalmente semplice, o non ci arriva. Vada a dirlo a tutti… - stedur93 : RT @ItalianAirForce: Oggi decollo su #Scramble per due Eurofighter del #37Stormo dalla base aerea di Trapani. I due caccia hanno raggiunto… - nieddupierpaolo : RT @ilgiornale: Momenti di panico in volo, quando i passeggeri in viaggio da #Milano a #Palermo hanno visto dai finestrini due Eurofighter… - ilgiornale : Momenti di panico in volo, quando i passeggeri in viaggio da #Milano a #Palermo hanno visto dai finestrini due Euro… -