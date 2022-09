Pakistan, la solidarietà insufficiente di fronte alla catastrofe climatica. Scrive Pallavicini (Di giovedì 8 settembre 2022) La settimana scorsa l’ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA) ha pubblicato un nuovo bilancio sulla drammatica crisi ambientale in Pakistan: in questi due mesi sono morte 1200 persone, 4900 feriti, 7.500.000 ettari di terra inondate, 5000 km di strade e 243 ponti sono distrutti, 436.000 abitazioni distrutte e 736.000 abitazioni danneggiate, 470.000 rifugiati senza tetto accolti in strutture comuni, oltre 33 milioni di persone alla ricerca di aiuto, cure mediche e medicinali, tende (esaurite), viveri, acqua (esaurita), latte in polvere. Il Governo del Pakistan ha proclamato lo stato di calamità naturale per le persistenti e intense piogge monsoniche e le alluvioni che hanno devastato 80 provincie e un terzo della superficie dell’intero Paese. Si tratta, secondo alcuni esperti, di uno dei primi drammatici segnali ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) La settimana scorsa l’ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA) ha pubblicato un nuovo bilancio sulla drammatica crisi ambientale in: in questi due mesi sono morte 1200 persone, 4900 feriti, 7.500.000 ettari di terra inondate, 5000 km di strade e 243 ponti sono distrutti, 436.000 abitazioni distrutte e 736.000 abitazioni danneggiate, 470.000 rifugiati senza tetto accolti in strutture comuni, oltre 33 milioni di personericerca di aiuto, cure mediche e medicinali, tende (esaurite), viveri, acqua (esaurita), latte in polvere. Il Governo delha proclamato lo stato di calamità naturale per le persistenti e intense piogge monsoniche e le alluvioni che hanno devastato 80 provincie e un terzo della superficie dell’intero Paese. Si tratta, secondo alcuni esperti, di uno dei primi drammatici segnali ...

