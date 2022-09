Operazione London Bridge, come funziona il protocollo dopo la morte della Regina Elisbetta II (Di giovedì 8 settembre 2022) Ma che cosa succederà quando morirà Elisabetta II? Il sito Politico ha svelato tutti i dettagli del protocollo più complesso: l’Operazione London Bridge. Il piano comincia quando il primo ministro britannico comunica il decesso al telefono con la frase “Il ponte di Londra è caduto”, London Bridge is down. Esiste un piano del governo del Regno Unito relativo a quello che che accadrà nei giorni successivi alla morte della Regina Elisabetta II. Il nome in codice di questa Operazione è London Bridge. A lungo avvolto nel segreto, ora è stato rivelato. Nel corso degli anni sono emerse delle indiscrezioni, dal primo ministro che sarà avvisato dalla telefonata di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Ma che cosa succederà quando morirà Elisabetta II? Il sito Politico ha svelato tutti i dettagli delpiù complesso: l’. Il piano comincia quando il primo ministro britannico comunica il decesso al telefono con la frase “Il ponte di Londra è caduto”,is down. Esiste un piano del governo del Regno Unito relativo a quello che che accadrà nei giorni successivi allaElisabetta II. Il nome in codice di questa. A lungo avvolto nel segreto, ora è stato rivelato. Nel corso degli anni sono emerse delle indiscrezioni, dal primo ministro che sarà avvisato dalla telefonata di un ...

