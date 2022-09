Napoli-Liverpool, hooligans in azione nella città: 4 arresti | VIDEO (Di giovedì 8 settembre 2022) Scene da guerriglia urbana nella zona centrale di Napoli, in particolare su via Marina, a causa del comportamento dei tifosi del Liverpool, che hanno attaccato i passanti, costringendo la Polizia ad intervenire e ad arrestare 4 ultrà inglesi. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 settembre 2022) Scene da guerriglia urbanazona centrale di, in particolare su via Marina, a causa del comportamento dei tifosi del, che hanno attaccato i passanti, costringendo la Polizia ad intervenire e ad arrestare 4 ultrà inglesi.

Ryanair_IT : Quando vieni a Napoli piangi due volte: quando arrivi e quando sei del Liverpool - pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - PrimeVideoIT : 3-0 per il Napoli. Lo riscrivo, perché magari mi convinco e vi convinco: 3-0 per il Napoli. Anche con un rigore sba… - tufanobianca : @ClaudioLupo85 @SerieA @sscnapoli Mi dispiace fermare il tuo entusiasmo ma il 'vero' liverpool a Napoli c ha perso… - DottorLele : Per carità forte il Napoli a fare 4 gol al Liverpool di Klopp… ma vuoi mettere contro i veri vice campioni di Europa??? #LazioFeyenoord -