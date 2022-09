Mike Bongiorno scomparso 13 anni fa | il suo titolo di studio vi stupirà

RaiCultura : Uno Speciale dedicato a Mike Bongiorno, nell'anniversario della morte (#8settembre 2009). #CondividiLaCultura… - nocchi_rita : RT @pomeriggio5: 13 anni fa l’addio a Mike Bongiorno, lo ricordiamo con gli ospiti di #Pomeriggio5 ?? - trainsicurezzae : Comunque se proprio volete saperlo io non mi sono ancora ripresa dalla morte di Mike Bongiorno, ero così piccola e… - ApuntoM : La #reginaelisabetta muore lo stesso giorno del re della tv Mike Bongiorno nel 2009 #QueenElizabeth - invisibile89 : 13 anni fa' morì il grande ed unico presentatore Mike Bongiorno. -

TGCOM

L'8 settembre 2009 ci lasciava, autentico mostro sacro della tv italiana e vulcanico conduttore considerato tra i grandi padri della televisione italiana. Di lui si potrebbero raccontare tanti aneddoti ma nel 13 ...Sono trascorsi ben 13 anni dalla scomparsa di, uno dei volti più rinomati della televisione italiana. La morte dilascia un amaro in bocca che difficilmente riesce ad andar via, anche a distanza di anni. Padre fondatore della ... Corrado premia Mike Bongiorno ai "Telegatti" 1991 È una sfida a colpi di battute e frecciatine quella che nel 1991 vede misurarsi sullo stesso palco dei "Telegatti" ...Il leader Iv, ex sindaco di Firenze omaggia il capoluogo lombardo. In prima fila Beppe Sala:. "Andrò anche da Ilaria Cucchi" ...