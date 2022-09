Meloni: “Intervenire sul costo dell’energia” (Di giovedì 8 settembre 2022) Giorgia Meloni lancia un video sui social esponendo le proposte di FdI per Intervenire sul costo dell’energia. Da tempo si sta parlando di quanto il prezzo del gas e di altre fonti di energia sia salito a seguito delle posizioni prese da parte dell’Europa riguardo alla guerra Russia-Ucraina, aperta il 24 febbraio 2022. Tale argomento non poteva che essere oggetto dei programmi elettorali in vista dell’atteso 25 settembre. In merito a ciò la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni apre così il suo Tweet: “Pronti a Intervenire sul costo dell’energia. Siamo in piena crisi energetica, con bollette insostenibili per famiglie e imprese. Il nostro tessuto produttivo è in pericolo, con migliaia di aziende e posti di lavoro a rischio. Bisogna Intervenire ... Leggi su notizieitaliaonline (Di giovedì 8 settembre 2022) Giorgialancia un video sui social esponendo le proposte di FdI persuldell’energia. Da tempo si sta parlando di quanto il prezzo del gas e di altre fonti di energia sia salito a seguito delle posizioni prese da parte dell’Europa riguardo alla guerra Russia-Ucraina, aperta il 24 febbraio 2022. Tale argomento non poteva che essere oggetto dei programmi elettorali in vista dell’atteso 25 settembre. In merito a ciò la leader di Fratelli d’Italia Giorgiaapre così il suo Tweet: “Pronti asuldell’energia. Siamo in piena crisi energetica, con bollette insostenibili per famiglie e imprese. Il nostro tessuto produttivo è in pericolo, con migliaia di aziende e posti di lavoro a rischio. Bisogna...

