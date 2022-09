"Matteo Salvini ha rimosso Raffaele Volpi". Le crepe della Lega esplodono in chat (Di giovedì 8 settembre 2022) E' intervenuto il capo in persona, come si fa quando si vuole dare un segnale inequivocabile. Eccolo, allora, il messaggio: "Matteo Salvini ha rimosso Raffaele Volpi". Il capo della Lega insomma non l'ha presa bene, e si capisce, l'intervista rilasciata al Foglio dall'ex sottosegretario alla Difesa, quella in cui annuncia il suo addio alla Lega. "Dopo trent'anni, non mi riconosco più in questo partito", ci ha spiegato Volpi. E a Salvini è bastato leggere l'articolo in rassegna stampa, per andare su tutte le furie. E così, tra un intervento in diretta su Rai Uno, e un comizio a San Martino di Lupari, in quel di Padova, ha preso il cellulare e ha rimosso Volpi dalla ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 settembre 2022) E' intervenuto il capo in persona, come si fa quando si vuole dare un segnale inequivocabile. Eccolo, allora, il messaggio: "ha". Il capoinsomma non l'ha presa bene, e si capisce, l'intervista rilasciata al Foglio dall'ex sottosegretario alla Difesa, quella in cui annuncia il suo addio alla. "Dopo trent'anni, non mi riconosco più in questo partito", ci ha spiegato. E aè bastato leggere l'articolo in rassegna stampa, per andare su tutte le furie. E così, tra un intervento in diretta su Rai Uno, e un comizio a San Martino di Lupari, in quel di Padova, ha preso il cellulare e hadalla ...

