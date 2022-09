LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Cassandro fa 72, Bacosi chiude a 70, Cainero e Bartolomei a 65 (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Dopo tre serie concluse, Tammaro Cassandro si installa a quota 72/75 (24-23-25). 13.50 Tammaro Cassandro tira fuori uno straordinario 25 finale! 13.45 Tammaro è a 23, Lodde a 18. 13.40 Cassandro è a 17, Lodde a 14. 13.35 Cassandro è a 11, Lodde è a 9. 13.30 Hanno iniziato gli italiani: Lodde e Cassandro sono in pedana a sparare. 13.22 Il francese Eric Delaunay e il cipriota Georgios Achilleos chiudono a 74/75. 13.16 Ancora qualche minuto prima dell’inizio della terza sessione degli azzurri. 13.12 Intanto Tomas Nydrle fissa un’importante quota: 73/75 per il ceco. 13.07 Si attendono Lodde, Rossetti e Cassandro. 13.02 In dirittura d’arrivo la prima sessione di qualifica dello skeet maschile. 12.57 Lo svedese ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 Dopo tre serie concluse, Tammarosi installa a quota 72/75 (24-23-25). 13.50 Tammarotira fuori uno straordinario 25 finale! 13.45 Tammaro è a 23, Lodde a 18. 13.40è a 17, Lodde a 14. 13.35è a 11, Lodde è a 9. 13.30 Hanno iniziato gli italiani: Lodde esono in pedana a sparare. 13.22 Il francese Eric Delaunay e il cipriota Georgios Achilleos chiudono a 74/75. 13.16 Ancora qualche minuto prima dell’inizio della terza sessione degli azzurri. 13.12 Intanto Tomas Nydrle fissa un’importante quota: 73/75 per il ceco. 13.07 Si attendono Lodde, Rossetti e. 13.02 In dirittura d’arrivo la prima sessione di qualifica dello skeet maschile. 12.57 Lo svedese ...

