L’Apple Watch Ultra è arrivato: ecco quanto costa (Di giovedì 8 settembre 2022) Mentre gli affezionati dell’IPhone sono in attesa dell’ultimo modello del melafonino, il numero 14 è in arrivo il 16 settembre 2022, Apple ha appena portato sul mercato un nuovissimo smarth Watch. Si tratta delL’Apple Watch Ultra, una versione supertecnologica dell’orologio del marchio, creata per soddisfare le esigenze anche degli sportivi più esigenti. È infatti rivolto a triatleti, corridori di fondo, subacquei e appassionati di backcountry, al costo di 800 dollari. Vi raccomandiamo... Apple lancia una versione di Siri gender-neutral, doppiata da una persona LGBTQ+ Tante le novità e tante le nuove caratteristiche del nuovo smart Watch: uno schermo più grande, una maggiore durata, e un pulsante “azione” per renderlo più facile da usare ... Leggi su diredonna (Di giovedì 8 settembre 2022) Mentre gli affezionati dell’IPhone sono in attesa dell’ultimo modello del melafonino, il numero 14 è in arrivo il 16 settembre 2022, Apple ha appena portato sul mercato un nuovissimo smarth. Si tratta del, una versione supertecnologica dell’orologio del marchio, creata per soddisfare le esigenze anche degli sportivi più esigenti. È infatti rivolto a triatleti, corridori di fondo, subacquei e appassionati di backcountry, al costo di 800 dollari. Vi raccomandiamo... Apple lancia una versione di Siri gender-neutral, doppiata da una persona LGBTQ+ Tante le novità e tante le nuove caratteristiche del nuovo smart: uno schermo più grande, una maggiore durata, e un pulsante “azione” per renderlo più facile da usare ...

mattiacantalu : @simplemal .. ma credo sia anche normale, l’apple watch è uno SMARTwatch, Garmin and co. sono SPORTwatch.. hanno fi… - didogianky : @Luca_Roveta96 @giolongoo Si. L’ho sentito da molti, anche per quanto riguarda l’Apple Watch in Titanio, ma a me qu… - SebastianTano90 : @AnfetaMilan E tu l’avrai sicuramente l’Apple Watch - gabibbiano : RT @gabibbiano: @AnfetaMilan Gasi e carichi, la vittoria del capitalismo sono le sigarette elettroniche che sanno di scoreggia e l’Apple Wa… - gabibbiano : @AnfetaMilan Gasi e carichi, la vittoria del capitalismo sono le sigarette elettroniche che sanno di scoreggia e l’Apple Watch -