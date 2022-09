La Regina Elisabetta II sta male, la Bbc interrompe i programmi: “Medici preoccupati” | VIDEO (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta II sta male, la Bbc interrompe i programmi VIDEO La Bbc, il canale di punta inglese, ha interrotto i programmi per mandare un’edizione straordinaria del tg dopo l’annuncio di Buckingham Palace sulle condizioni di salute della sovrana e il parere dei Medici i quali si sono definiti “preoccupati”. La normale programmazione non è successivamente ripresa e il canale ha continuato a mandare in onda aggiornamenti sullo stato di salute di Elisabetta II. Poi, i conduttori dell’emittente si sono tutti vestiti di nero: si tratta di uno dei passaggi chiave del piano “London Bridge“, il protocollo studiato in caso di morte della Regina. Leggi su tpi (Di giovedì 8 settembre 2022) LaII sta, la BbcLa Bbc, il canale di punta inglese, ha interrotto iper mandare un’edizione straordinaria del tg dopo l’annuncio di Buckingham Palace sulle condizioni di salute della sovrana e il parere deii quali si sono definiti “”. La norprogrammazione non è successivamente ripresa e il canale ha continuato a mandare in onda aggiornamenti sullo stato di salute diII. Poi, i conduttori dell’emittente si sono tutti vestiti di nero: si tratta di uno dei passaggi chiave del piano “London Bridge“, il protocollo studiato in caso di morte della

