La Regina Elisabetta è morta: l’annuncio della BBC (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta è morta. Era nell’aria l’annuncio ed così la BBC ha dato la notizia che in molti si aspettavano già dal pomeriggio dopoché la famiglia si era riunita al capezzale della Regina. Nelle scorse ore si erano diffuse notizie su un peggioramento delle condizioni della sovrana inglese e per la prima volta Buckingham Palace con una nota aveva informato che “in seguito a una nuova valutazione del suo stato” di salute “i medici della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica”. La Regina Elisabetta II è morta La Regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni. La notizia fin da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) La. Era nell’ariaed così la BBC ha dato la notizia che in molti si aspettavano già dal pomeriggio dopoché la famiglia si era riunita al capezzale. Nelle scorse ore si erano diffuse notizie su un peggioramento delle condizionisovrana inglese e per la prima volta Buckingham Palace con una nota aveva informato che “in seguito a una nuova valutazione del suo stato” di salute “i medicihanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica”. LaII èLaII èall’età di 96 anni. La notizia fin da ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - bellabravait : «Appartengo al mio popolo, ma non come intendeva Elisabetta I. Non ho scelto io di essere regina, so ciò che si att… - FScalmati : RT @Quirinale: Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II -