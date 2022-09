La bellezza dei territori di confine

(Di giovedì 8 settembre 2022) Tra le mete più raccontate e battute della Sicilia, Messina non è una delle città che gode di più fortuna e visibilità. E perché mai? A ragione del vero, si tratta della città “dello stretto” per eccellenza, un luogo di passaggio, un crocevia di mezzi di trasporto, gente del nord che scende al sud e del sud che sale al nord, turisti e avventurieri. Una posizione strategica e unica nel suo genere che anche nel corso dei secoli passati fu un nodo cruciale di commerci per il Mediterraneo. Ma non è solo di storia e testimonianze che la fama di questa città si arricchisce: ci sono infatti diversi racconti legati al suo progressivo scollamento dalla terra, al suo lento diventare isola. Sono le rocce e gli scogli tra Reggio Calabria e Messina che si contendono la maggior parte delle leggende mitologiche legate a Scilla – ninfa splendida e suadente – e Cariddi – terribile mostro marino creato ...

