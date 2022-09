Inter | Onana commenta la sconfitta in Champions | “Cadere è consentito | rialzarsi è obbligatorio”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Andrèhato lacontro il Bayern a San Siro, primo match da titolare in nerazzurro. “. Ci rialzeremo restando uniti e dando la nostra anima in campo. Grazie Nerazzurri per il vostro sostegno nella mia prima partita a San Siro, un sogno che si è avverato. Forza”. SportFace.

SimoneTogna : #inter, #InterBayern, #ChampionsLeague: Il giocatore che più di tutti oggi rideva e scherzava in allenamento (o meg… - Inter : ?? A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 M… - FBiasin : Ci sono almeno 5 o 6 giocatori che sabato hanno fatto peggio di #Handanovic. Interrogarsi sul valore di #Onana è d… - juvemyheart : RT @Viglia_San_Jj: #Inzaghi: 'Mi sembra che questa sera #Onana e #Neuer abbiano fatto lo stesso numero di parate.' Parate Onana: 10 Par… - ZiadRabiea : @AndreyOnana @Inter @ChampionsLeague Forza Onana -

Forza". Così Andrèil giorno dopo la sconfitta interna contro il Bayern nella prima giornata di Champions League, per lui gara d'esordio al Meazza con la maglia dell'. - foto ...Commenta per primo Momento di difficoltà per l', dopo le due sconfitte consecutive nel derby e all'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. A suonare la carica ci pensa André, con un messaggio sui social: 'Cadere è ...'La mia prima partita un sogno avverato, uniti ci rialzeremo', dice il portiere dell'Inter MILANO (ITALPRESS) - 'Cadere è consentito, ...Una rivolta social si è abbattuta su Inzaghi dopo la sconfitta dell'Inter con il Bayern Monaco: prese di mira anche le sue dichiarazioni.