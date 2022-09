Inizia Pordenonelegge Apre Žantovský ex portavoce di Václav Havel

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 settembre 2022) “Non avrà fine la fascinazione, la vita di Praga. ... Praga, non ci daremo per vinti. Fatti forza, resisti. Non ci resta altro che percorrere insieme il lunghissimo, chapliniano cammino della spe... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti