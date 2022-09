In pensione il Samsung Galaxy Note 9 | niente più aggiornamenti

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il colosso di Seul sta mandando inil9. Lo smartphone non riceverà piùsoftware in via ufficiale. L’azienda sudcoreana ha rilasciato ieri la patch di sicurezza di settembre 2022 insieme ai suoi dettagli, aggiornando contemporaneamente l’elenco dei dispositivi che supporterà attivamente. Mentre ha aggiunto dispositivi più recenti come iZ Flip 4 e il Z Fold 4, ha anche rimosso il9. Ciò significa che il produttore asiatico non rilascerà nemmenodi sicurezza per il dispositivo. Lo smartphone è stato lanciato quattro anni fa, ad agosto 2018, con Android 8.1 Oreo. Il telefono ha poi ricevuto l’aggiornamento per ...