I 100 anni dell’Autodromo di Monza: arriva su Rai2 il docu-film (Di giovedì 8 settembre 2022) Con l’avvenire del centenario dell’Autodromo di Monza, Rai documentari presenta “Il tempio della velocità”. Il film, in onore del grande Autodromo, divenuto un simbolo nella storia italiana, andrà in onda il 9 settembre alle ore 21.20 sulla rete di Rai 2. Il progetto, diretto dall’architetto Alfredo Rosselli, ebbe inizio nel gennaio del 1922 con la collaborazione dell’ingegnere Piero Puricelli e con il sostegno dell’Automobile Club di Milano. Venne costruito in 100 giorni e con il suo circuito costituito da un’anello con curve paraboliche, l’Autodromo di Monza era il più veloce al mondo. Eventi storici trattati dal film La storia del circuito presenta tantissimi intrecci con la storia del Paese attraverso la narrazione di eventi molto significativi quali l’avvento del fascismo, le ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 settembre 2022) Con l’avvenire del centenariodi, Raimentari presenta “Il tempio della velocità”. Il, in onore del grande Autodromo, divenuto un simbolo nella storia italiana, andrà in onda il 9 settembre alle ore 21.20 sulla rete di Rai 2. Il progetto, diretto dall’architetto Alfredo Rosselli, ebbe inizio nel gennaio del 1922 con la collaborazione dell’ingegnere Piero Puricelli e con il sostegno dell’Automobile Club di Milano. Venne costruito in 100 giorni e con il suo circuito costituito da un’anello con curve paraboliche, l’Autodromo diera il più veloce al mondo. Eventi storici trattati dalLa storia del circuito presenta tantissimi intrecci con la storia del Paese attraverso la narrazione di eventi molto significativi quali l’avvento del fascismo, le ...

GassmanGassmann : Oggi sono 100 anni . Sempre con me. Tanti auguri papà. #Gassman100 ?? - chetempochefa : “L'attore che è un mostro per definizione.' 100 anni fa, il #1settembre del 1922, nasceva il grande… - RaiCultura : Uno degli attori più versatili del nostro spettacolo, Vittorio #Gassman, nasceva il #1settembre del 1922 e, a 100 a… - fullmetalnapoli : @Tatus1927 E quando la vincerai mai questa? Manco se quel coatto di Totti giocasse per 100 anni ?? - Transformazio : @Stronza Vorrei incontrarti fra 100 anni -