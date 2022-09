Guerra mondiale? Severgnini se la prende con Santoro. E scoppia la polemica con Lilli Gruber (Di giovedì 8 settembre 2022) “Nessuno dice che siamo nella terza Guerra mondiale”, “Ci manca parlare dell'immortalità dell'anima”: botta e risposta fra Michele Santoro e Beppe Severgnini durante il talk “Otto e Mezzo” su LA7, giovedì 8 settembre. Il giornalista e conduttore ha criticato aspramente il segretario Pd Enrico Letta e la sua decisione di rompere con il M5s sostenendo che né lui, né Giorgia Meloni hanno idea di come uscire dal pantano della Guerra in Ucraina: “Siamo dentro la terza Guerra mondiale e l'unico che lo dice è Papa Francesco, nessun leader politico lo ammette. Cosa dovrebbe fare l'Italia? Avere un'iniziativa che la distingue dagli Stati Uniti. Non mi spaventa che Meloni possa puzzare di fascismo, la società italiana ha i giusti anticorpi, mi spaventa la sua completa ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) “Nessuno dice che siamo nella terza”, “Ci manca parlare dell'immortalità dell'anima”: botta e risposta fra Michelee Beppedurante il talk “Otto e Mezzo” su LA7, giovedì 8 settembre. Il giornalista e conduttore ha criticato aspramente il segretario Pd Enrico Letta e la sua decisione di rompere con il M5s sostenendo che né lui, né Giorgia Meloni hanno idea di come uscire dal pantano dellain Ucraina: “Siamo dentro la terzae l'unico che lo dice è Papa Francesco, nessun leader politico lo ammette. Cosa dovrebbe fare l'Italia? Avere un'iniziativa che la distingue dagli Stati Uniti. Non mi spaventa che Meloni possa puzzare di fascismo, la società italiana ha i giusti anticorpi, mi spaventa la sua completa ...

