Flavio Briatore tuona sui social: l’imprenditore la mette giù dura – VIDEO (Di giovedì 8 settembre 2022) Il cuneese condivide un suo VIDEO sui social e riceve una valanga di commenti. Flavio Briatore dice la sua con veemenza e conquista il web. Non ha certo paura di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 8 settembre 2022) Il cuneese condivide un suosuie riceve una valanga di commenti.dice la sua con veemenza e conquista il web. Non ha certo paura di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Adnkronos : #Briatore: 'Mai visto un povero creare lavoro'. - uccioser : RT @confundustria: Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro, rompono i coglioni invece di ringraziare”. Che essere dis… - SignorinaMarghe : RT @Aramcheck76: Voi capite che, non per tutti per carità, ma per qualcuno Stalin serve. - Vale21919464 : RT @confundustria: Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro, rompono i coglioni invece di ringraziare”. Che essere dis… - marcos18832786 : RT @confundustria: @alexjayo68 Abbiamo addolcito, ha detto 'rompono il cazzo' -