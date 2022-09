F1 | Carlos Sainz | “Penalità non ideale | ma non credo però sarei l’unico”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Con la tenuta “Giallo Modena”, tratto caratteristico della Ferrari in questo weekend di Monza per i 75 anni della scuderia di Maranello, lo spagnolosi appresta a vivere un fine-settimana molto intenso. La Rossa non arriva all’appuntamento di casa nel migliore dei modi: negli ultimi tre GP sono stati più gli aspetti negativi che positivi a colpire l’attenzione. In secondo luogo, si teme che la pista brianzola, sede del 16° round del Mondiale 2022 di F1, non si addica così alla F1-75. In più, stando a quanto si è compreso,potrebbe andare inper il solito discorso della sostituzione del motore: “Non è ancora ufficiale, ma se dovesse accadere nonultimo perché altri piloti sarebbero nella mia stessa situazione“, ha affermato l’iberico (fonte: ...

La sfortuna non abbandona il pilota spagnolo che dopo quanto successo in Olanda anche a Monza non potrà correre una gara regolare di Andrea Gussoni L a sfortuna non ha ancora lasciato, che dovrebbe partire dal fondo della griglia nella gara di domenica causa penalità. Lo spagnolo già è reduce da un Gran Premio d'Olanda in cui sul più bello è stato abbandonato dalla ... I tifosi italiani saranno l'arma in più del Cavallino: "Supporteranno la squadra in modo elegante, sono abituati a certi eventi", ha detto Sainz ...