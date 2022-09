EUROPA LEAGUE, IMPEGNO COMPLICATO PER LA LAZIO DI SARRI (Di giovedì 8 settembre 2022) La LAZIO, dopo un inizio di stagione altalenante, ospiterà in casa gli olandesi del Feyenoord, squadra finalista della passata Conference LEAGUE, poi vinta dalla Roma. La squadra di Maurizio SARRI, ha ottenuto otto punti in campionato, dopo due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’unica sconfitta fino a qui in Serie A, è arrivata nell’ultima giornata contro il Napoli, partita in cui non sono mancate le polemiche per un possibile fallo da rigore subito da Lazzari. Il debutto in EUROPA LEAGUE, con una vittoria, potrebbe essere molto importante per gli uomini di SARRI, soprattutto dal punto di vista psicologico. Il Feyenoord, ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, ottenendo in campionato quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque partite, meglio di loro ha fatto solo ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 8 settembre 2022) La, dopo un inizio di stagione altalenante, ospiterà in casa gli olandesi del Feyenoord, squadra finalista della passata Conference, poi vinta dalla Roma. La squadra di Maurizio, ha ottenuto otto punti in campionato, dopo due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’unica sconfitta fino a qui in Serie A, è arrivata nell’ultima giornata contro il Napoli, partita in cui non sono mancate le polemiche per un possibile fallo da rigore subito da Lazzari. Il debutto in, con una vittoria, potrebbe essere molto importante per gli uomini di, soprattutto dal punto di vista psicologico. Il Feyenoord, ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, ottenendo in campionato quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque partite, meglio di loro ha fatto solo ...

