Degrado e incuria a ridosso degli edifici scolastici (Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi giorni dall’inizio delle lezioni siamo andati a vedere la situazione fuori gli edifici scolastici a seguito di diverse segnalazioni di alcuni residenti che abitano nei pressi delle scuole che denunciano uno stato di Degrado e incuria. Qui siamo in Via Marchesella e all’esterno dell’istituto Gianni Rodari ci segnalano cumuli di rifiuti di vario L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi giorni dall’inizio delle lezioni siamo andati a vedere la situazione fuori glia seguito di diverse segnalazioni di alcuni residenti che abitano nei pressi delle scuole che denunciano uno stato di. Qui siamo in Via Marchesella e all’esterno dell’istituto Gianni Rodari ci segnalano cumuli di rifiuti di vario L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

iltirreno : Sos degrado - A primavera di quest’anno lo stato di abbandono del percorso ciclopedonale era stato anche oggetto di… - PrimoPianoMolis : Isernia. Lo stadio tra rovi, incuria e degrado: 'cartellino rosso' per l’amministrazione - UnioneSarda : #Sardegna - “Incuria e degrado in via Vico a Quartu Sant’Elena” - isNews_it : Bosco in balia di incuria e degrado: la denuncia - de_ds6010 : E niente il quartiere in pieno degrado tra sporcizia , incuria buche e il comune oggi ci ripara la fontanella .il… -