Decisioni arbitrali contestate contro il Napoli, comunicato dei tifosi della Lazio: “Con noi non si scherza!” (Di giovedì 8 settembre 2022) È passata quasi una settimana da Lazio–Napoli, gara terminata 1-2 in favore degli azzurri di Luciano Spalletti, ma proseguono le polemiche dei laziali dopo gli episodi arbitrali che hanno coinvolto il fischietto Simone Sozza della sezione di Seregno. Il mancato rigore fischiato a Manuel Lazzari in occasione del contatto con Mario Rui sull’1-2 e il contatto Kim-Luis Alberto in occasione dell’1-1 partenopeo, sono stati gli episodi infuocati che hanno mandato su tutte le furie l’ambiente capitolino, con Maurizio Sarri che non le ha mandate di certo a dire nel post-gara. Il clima infuocato però non ha portato a nulla, anzi, perché sulle dichiarazioni del tecnico toscano la FIGC ha aperto un’indagine, mentre Danilo Cataldi addirittura si è visto infliggere la squalifica causa frasi blasfeme. FOTO: Getty – ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) È passata quasi una settimana da, gara terminata 1-2 in favore degli azzurri di Luciano Spalletti, ma proseguono le polemiche dei laziali dopo gli episodiche hanno coinvolto il fischietto Simone Sozzasezione di Seregno. Il mancato rigore fischiato a Manuel Lazzari in occasione del contatto con Mario Rui sull’1-2 e il contatto Kim-Luis Alberto in occasione dell’1-1 partenopeo, sono stati gli episodi infuocati che hanno mandato su tutte le furie l’ambiente capitolino, con Maurizio Sarri che non le ha mandate di certo a dire nel post-gara. Il clima infuocato però non ha portato a nulla, anzi, perché sulle dichiarazioni del tecnico toscano la FIGC ha aperto un’indagine, mentre Danilo Cataldi addirittura si è visto infliggere la squalifica causa frasi blasfeme. FOTO: Getty – ...

