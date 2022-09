Conte, incomprensibile no governo a superbonus (Di giovedì 8 settembre 2022) "È incomprensibile il forte contrasto del governo uscente a questa misura ", cioè il superbonus. Lo ha detto il presidente di M5s Giuseppe Conte durante un incontro con Confartigianato. "Noi stiamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) "Èil forte contrasto deluscente a questa misura ", cioè il. Lo ha detto il presidente di M5s Giuseppedurante un incontro con Confartigianato. "Noi stiamo ...

mariellaM5S : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Giuseppe #Conte: 'L'emendamento sul superbonus non lo ritiriamo: favorisce la circolazione dei crediti. È i… - CenturrinoLuigi : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Giuseppe #Conte: 'L'emendamento sul superbonus non lo ritiriamo: favorisce la circolazione dei crediti. È i… - X12RED : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Giuseppe #Conte: 'L'emendamento sul superbonus non lo ritiriamo: favorisce la circolazione dei crediti. È i… - M5SBerlino : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Giuseppe #Conte: 'L'emendamento sul superbonus non lo ritiriamo: favorisce la circolazione dei crediti. È i… - Virus1979C : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Giuseppe #Conte: 'L'emendamento sul superbonus non lo ritiriamo: favorisce la circolazione dei crediti. È i… -