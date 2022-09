Comune di Grosseto: Concorso per 3 Agenti di Polizia Municipale (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Comune di Grosseto ha indetto in Concorso Pubblico per l’assunzione di 3 Profili Professionali come Agente di Polizia Municipale, categoria C, è previsto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso Il Comune di Grosseto ha indetto Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale con profilo professionale di agente Polizia Municipale - categoria C - posizione economica di accesso C1. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale del bando di Concorso pubblico, con l'indicazione dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 8 settembre 2022) Ildiha indetto inPubblico per l’assunzione di 3 Profili Professionali come Agente di, categoria C, è previsto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIldiha indettopubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale con profilo professionale di agente- categoria C - posizione economica di accesso C1. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale del bando dipubblico, con l'indicazione dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione ...

lukra1974 : RT @ILovePrincipina: In occasione dell’evento “Principina & Marina in mongolfiera”, che si terrà il prossimo 10 settembre, sono state appor… - iltirreno : Ambiente - «Le acque, di colorazione marrone e maleodoranti - spiega il Comune -, si sono distribuite prevalentemen… - ILovePrincipina : In occasione dell’evento “Principina & Marina in mongolfiera”, che si terrà il prossimo 10 settembre, sono state ap… - GrossetoNotizie : La Giunta comunale di Grosseto ha provveduto ad individuare, ripartire ed assegnare gli spazi di propaganda elettor… - Scenaricca : @geco333 Pascucci è un artista interessantissimo. Penso anche al dipinto che è nella sala consigliare del comune di Grosseto. È bellissimo. -