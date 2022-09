Come funziona l'operazione London Bridge, il piano in caso di morte della regina Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Si tratta del nome in codice del piano per gestire i funerali della sovrana, che secondo Buckingham Palace si trova in precarie condizioni di salute Leggi su wired (Di giovedì 8 settembre 2022) Si tratta del nome in codice delper gestire i funeralisovrana, che secondo Buckingham Palace si trova in precarie condizioni di salute

lorepregliasco : (Sarebbe utile rendersi conto di come funziona la legge elettorale prima del 7 settembre, possibilmente prima ancor… - mattino5 : 'Il #redditodicittadinanza è stato presentato non come assistenza e basta ma come un'assistenza strettamente connes… - marattin : CONCLUSIONE. I nostri avversari hanno slogan vuoti, quando non addirittura falsi (come la panzana della flat tax).… - Biancon3ro1897 : @betty_pippi @adtoomuch e quindi? a parte che l'aveva già specificato lei prima. ha approfittato per ridurre il tut… - jjkoppaa : Come funziona BeReal lo voglio -