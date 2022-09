Ciliegia di Bracigliano | in arrivo la Igp Il Gal Terra e Vita | Ora uno sportello con Confagricoltura per i produttori

(Di giovedì 8 settembre 2022) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la registrazione della domanda. Tra tre mesi, se non ci saranno opposizioni degli Stati membri, ladisarà ufficialmente iscritta nel registro europeo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. “Abbiamo lavorato molto per il raggiungimento di questo obiettivo – afferma Francesco Gioia, presidente del Gal– abbiamo stanziato fondi per seguire e sostenere tutto l’iter procedurale e adesso investiremo nell’apertura di unoad hoc che, con il supporto die dell’Ente certificatore CSQA, accompagnerà tutti iper fare in modo che il loro prodotto possa beneficiare della IGP”. Il Gal è stata la parte più attiva, in sinergia costante con i ...

ottopagine : IGP ciliegia di Bracigliano, GAL Terra è Vita:'Ora uno sportello per produttori' #Bracigliano - Rosmarinonews : La #ciliegia di #bracigliano verso l’IGP - salernotoday : La ciliegia di Bracigliano diventa IGP, via libera su Gazzetta - ottopagine : Bracigliano, la ciliegia diventa IGP. La soddisfazione del GAL 'Terra é vita' #Bracigliano - occhio_notizie : Coldiretti #Salerno: 'Un riconoscimento che dà merito al lavoro e ai sacrifici dei tanti produttori' -

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la registrazione della domanda. Tra tre mesi, se non ci saranno opposizioni degli Stati membri, ladisarà ufficialmente iscritta nel registro europeo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. "Abbiamo lavorato molto per il raggiungimento di .... Ladidiventa IGP. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la registrazione della domanda: ora la procedura comunitaria prevede tre mesi di tempo per permettere agli altri Stati membri di ...Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la registrazione della domanda. Tra tre mesi, se non ci saranno opposizioni degli Stati membri, la Ciliegia di Bracigliano sarà ufficialmente iscritta nel registro eur ...