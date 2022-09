Calendario Mondiali ciclismo 2023: rivoluzione, si corre ad agosto! Evento multidisciplina: date e programma (Di giovedì 8 settembre 2022) Si terranno dal 3 al 13 agosto 2023 a Glasgow, in Scozia, i Mondiali di ciclismo, che per la prima volta includeranno tutti i 13 Campionati Mondiali UCI: l’Evento conclusivo sarà la corsa su strada donne élite, mentre sabato 5 agosto si svolgerà la gara su strada uomini élite. Il Chris Hoy Velodrome di Glasgow ospiterà ogni giorno le finali su pista, la mountain bike vedrà disputarsi le proprie gare sulla maestosa catena montuosa del Nevis, mentre la foresta di Glentress, nella Tweed Valley, sarà teatro di impegnative gare con la maratona di mountain bike cross-country. Così nella nota ufficiale dell’UCI il presidente David Lappartient: “Glasgow e la Scozia ospiteranno la prima edizione di questo Evento ciclistico multidisciplinare. I Campionati ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Si terranno dal 3 al 13 agostoa Glasgow, in Scozia, idi, che per la prima volta includeranno tutti i 13 CampionatiUCI: l’conclusivo sarà la corsa su strada donne élite, mentre sabato 5 agosto si svolgerà la gara su strada uomini élite. Il Chris Hoy Velodrome di Glasgow ospiterà ogni giorno le finali su pista, la mountain bike vedrà disputarsi le proprie gare sulla maestosa catena montuosa del Nevis, mentre la foresta di Glentress, nella Tweed Valley, sarà teatro di impegnative gare con la maratona di mountain bike cross-country. Così nella nota ufficiale dell’UCI il presidente David Lappartient: “Glasgow e la Scozia ospiteranno la prima edizione di questociclisticore. I Campionati ...

