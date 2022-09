"Ancora con la fiamma?" La Russa stende Di Stefano, lezione al dimaiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Pugno chiuso e il motto "Resistenza, resistenza, resistenza“, il leader della sinistra radicale francese Jean-Luc Melenchon ha infiammato i sostenitori di Luigi De Magistris intervenendo a Roma, nel popolare quartiere del Quadraro. Scene d'altri tempi, che fanno sorridere e indignare Ignazio La Russa che, nel corso della puntata di giovedì 8 settembre de L'aria che tira, è stato invitato dalla conduttrice Myrta Merlino a commentare il blitz con Unione popolare del capo di La France Insoumise. "Melenchon? Quello che ha salutato col pugno chiuso? I conti con la storia certuni non li fanno mai", afferma l'esponente di Fratelli d'Italia che spiazza Merlino: "Vede che bravo, di solito siete voi a essere accusati di non fare i conti con la storia". Coglie la palla al balzo Manlio Di Stefano, ex M5s e sottosegretario agli Affari ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) Pugno chiuso e il motto "Resistenza, resistenza, resistenza“, il leader della sinistra radicale francese Jean-Luc Melenchon ha into i sostenitori di Luigi De Magistris intervenendo a Roma, nel popolare quartiere del Quadraro. Scene d'altri tempi, che fanno sorridere e indignare Ignazio Lache, nel corso della puntata di giovedì 8 settembre de L'aria che tira, è stato invitato dalla conduttrice Myrta Merlino a commentare il blitz con Unione popolare del capo di La France Insoumise. "Melenchon? Quello che ha salutato col pugno chiuso? I conti con la storia certuni non li fanno mai", afferma l'esponente di Fratelli d'Italia che spiazza Merlino: "Vede che bravo, di solito siete voi a essere accusati di non fare i conti con la storia". Coglie la palla al balzo Manlio Di, ex M5s e sottosegretario agli Affari ...

