Venezia 2022, Elodie su Ti mangio il cuore: "La scena di nudo? Ho un rapporto sereno con il mio corpo" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Durante un'intervista rilasciata in occasione della premiere di Ti mangio il cuore a Venezia 2022, Elodie ha parlato della scena di nudo presente nel film di Pippo Mezzapesa. Elodie ha preso parte al Festival di Venezia 2022 debuttando nel mondo del cinema con Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. Durante un'intervista, come riportato dal Corriere della Sera, la cantante ha parlato della scena di nudo presente nel film, in concorso nella sezione Orizzonti. La star si è aperta a proposito della sequenza dichiarando: "Nessun imbarazzo. Ho da sempre un rapporto sereno con il mio corpo. Un seno è un seno. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 settembre 2022) Durante un'intervista rilasciata in occasione della premiere di Tiilha parlato delladipresente nel film di Pippo Mezzapesa.ha preso parte al Festival didebuttando nel mondo del cinema con Tiildi Pippo Mezzapesa. Durante un'intervista, come riportato dal Corriere della Sera, la cantante ha parlato delladipresente nel film, in concorso nella sezione Orizzonti. La star si è aperta a proposito della sequenza dichiarando: "Nessun imbarazzo. Ho da sempre uncon il mio. Un seno è un seno. ...

