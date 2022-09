Unrae, borse di studio per neolaureati: in palio premi in denaro e stage semestrali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Restano poche settimane per partecipare al bando borse di studio Unrae, rivolto agli studenti laureati nel periodo primo ottobre 2021-31 luglio 2022 con una tesi di laurea in marketing automobilistico e voto non inferiore a 105/110. Le candidature dovranno pervenire alla segreteria del premio entro il 30 settembre prossimo. I vincitori, oltre al premio di 1.200 euro, avranno l’eventuale possibilità di uno stage semestrale presso una delle Case automobilistiche associate dell’Unrae e l’iscrizione gratuita al Master in Marketing Automotive promosso dall’Accademia Editoriale Domus (AED) con la rivista Quattroruote. Dal 2000, anno in cui l’Unrae ha inaugurato l’iniziativa, con cadenza annuale, sono state consegnate 186 borse di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Restano poche settimane per partecipare al bandodi, rivolto agli studenti laureati nel periodo primo ottobre 2021-31 luglio 2022 con una tesi di laurea in marketing automobilistico e voto non inferiore a 105/110. Le candidature dovranno pervenire alla segreteria delo entro il 30 settembre prossimo. I vincitori, oltre alo di 1.200 euro, avranno l’eventuale possibilità di unosemestrale presso una delle Case automobilistiche associate dell’e l’iscrizione gratuita al Master in Marketing Automotive promosso dall’Accademia Editoriale Domus (AED) con la rivista Quattroruote. Dal 2000, anno in cui l’ha inaugurato l’iniziativa, con cadenza annuale, sono state consegnate 186di ...

