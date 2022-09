Ultime Notizie Serie A: Juve e Milan da sufficienza, parla Cairo, come sta Pogba (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 11.15 – come sta Pogba – parla il professore che l’ha operato: «La terapia conservativa ha peggiorato la situazione, il tempo stimato è di otto settimane». Le parole 9.45 – parla Cairo – Il patron del Torino è soddisfatto: «Vlasic è fortissimo, Radonjic una bella sorpresa, la nostra garanzia è Juric». Le dichiarazioni 8.30 – Esordio sufficiente – Risultati a parte, l’esordio di Juve e Milan è stato da sufficienza in pagella: adesso però sono obbligate a vincere. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 11.15 –stail professore che l’ha operato: «La terapia conservativa ha peggiorato la situazione, il tempo stimato è di otto settimane». Le parole 9.45 –– Il patron del Torino è soddisfatto: «Vlasic è fortissimo, Radonjic una bella sorpresa, la nostra garanzia è Juric». Le dichiarazioni 8.30 – Esordio sufficiente – Risultati a parte, l’esordio diè stato dain pagella: adesso però sono obbligate a vincere. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

