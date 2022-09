Ucraina, Papa Francesco: 'E' una Guerra Mondiale, fermatevi per favore' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Papa Francesco ha ribadito ancora una volta la sua posizione di estrema contrarietà alla Guerra, definendo il conflitto ucraino - e le sue conseguenze su gran parte del mondo, a livello economico e ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 settembre 2022)ha ribadito ancora una volta la sua posizione di estrema contrarietà alla, definendo il conflitto ucraino - e le sue conseguenze su gran parte del mondo, a livello economico e ...

